В Україні судитимуть топчиновників окупаційної адміністрації Криму

За результатами спеціального досудового розслідування правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб – очільників окупаційної адміністрації РФ в українській АР Крим та місті Севастополі.

Джерело: СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Підконтрольних Кремлю так званих "голову" республіки Крим, "голову" державної ради республіки Крим, колишнього "прокурора" республіки Крим та ще п’ятьох посадовців обвинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади у складі злочинної організації.

Правоохоронці не називають прізвищ, водночас за даними джерела УП, йдеться про Сергія Аксьонова, Володимира Константинова, Наталю Поклонську, Сергія Абісова (після окупації поставлений на чолі МВС АРК), Юрія Дойникова (був головою так званих "Законодавчих зборів Севастополя"), Петра Зиму (ексначальник Управління СБУ в АРК), Віктора Мельниченка (колишній начальник Азово-Чорноморського управління ДПСУ) та Рустама Теміргалієва (ексдепутат Верховної Ради АРК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.

Крім того, ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Зокрема, вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

За результатами спеціального досудового розслідування обвинувальний акт стосовно 8 обвинувачених скеровано до суду.

Покарання за вчинення особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.