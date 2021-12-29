Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні судитимуть топчиновників окупаційної адміністрації Криму

Середа, 29 грудня 2021, 11:54
В Україні судитимуть топчиновників окупаційної адміністрації Криму

За результатами спеціального досудового розслідування правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб – очільників окупаційної адміністрації РФ в українській АР Крим та місті Севастополі. 

Джерело: СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Підконтрольних Кремлю так званих "голову" республіки Крим, "голову" державної ради республіки Крим, колишнього "прокурора" республіки Крим та ще п’ятьох посадовців обвинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади у складі злочинної організації.

Правоохоронці не називають прізвищ, водночас за даними джерела УП, йдеться про Сергія Аксьонова,  Володимира Константинова, Наталю Поклонську, Сергія Абісова (після окупації поставлений на чолі МВС АРК), Юрія Дойникова (був головою так званих "Законодавчих зборів Севастополя"), Петра Зиму (ексначальник Управління СБУ в АРК), Віктора Мельниченка (колишній начальник Азово-Чорноморського управління ДПСУ) та Рустама Теміргалієва (ексдепутат Верховної Ради АРК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому-березні 2014 року представники російської окупаційної адміністрації брали активну участь у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу та зміни меж території України.

Крім того, ці особи сприяли представникам країни-агресора у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності. Зокрема, вони брали участь у створенні окупаційних органів, безпосередньо очолювали їх та керували ними.

За результатами спеціального досудового розслідування обвинувальний акт стосовно 8 обвинувачених скеровано до суду.

Покарання за вчинення особливо тяжких злочинів передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: