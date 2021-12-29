В Украине будут судить топ-чиновников оккупационной администрации Крыма

По результатам специального досудебного расследования правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей оккупационной администрации РФ в украинской АР Крым и городе Севастополе.

Источник: СБУ, ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Подконтрольных Кремлю так называемых "председателя" республики Крым, "председателя" государственного совета республики Крым, бывшего "прокурора" республики Крым и еще пять должностных лиц обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти в составе преступной организации.

Правоохранители не называют фамилии, в то же время по данным источника УП, речь идет о Сергее Аксенове, Владимире Константинове, Наталье Поклонской, Сергее Абисове (после оккупации поставлен во главе МВД АРК), Юрии Дойникове (был председателем так называемого "Законодательного собрания Севастополя"), Петре Зиме (экс- начальник Управления СБУ в АРК), Викторе Мельниченко (бывший начальник Азово-Черноморского управления ГПСУ) и Рустаме Темиргалиеве (экс-депутат Верховного Совета АРК).

Досудебным расследованием установлено, что в феврале-марте 2014 года представители российской оккупационной администрации принимали активное участие в действиях, направленных на насильственное свержение конституционного строя и изменения границ территории Украины.

Кроме того, эти лица оказывали содействие представителям страны-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. В частности, они участвовали в создании оккупационных органов, непосредственно возглавляли их и руководили ими.

По результатам специального досудебного расследования обвинительный акт в отношении 8 обвиняемых направлен в суд.

Наказание за совершение особо тяжких преступлений предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 15 лет.