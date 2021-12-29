Президентський рейтинг: Зеленський у першому турі набирає найбільше

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то у першому турі найбільше голосів отримав би нинішній президент України Володимир Зеленський.

Джерело: результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (17,5% усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 11% і 16% опитаних, за Ю. Тимошенко ˗ відповідно 8% і 10%, за Ю. Бойка − відповідно 7,5% і 9%, за Д. Разумкова ˗ відповідно 7% і 9%, за І. Смешка ˗ відповідно 5% і 6%, за Є. Мураєва ˗ відповідно 5% і 6%, за В. Гройсмана ˗ відповідно 3,5% і 5%, за С. Притулу ˗ відповідно 2% і 3%, за О. Ляшка ˗ відповідно 2% і 2%, %, за Р. Кошулинського ˗ відповідно 1,5% і 2%, за А. Гриценка ˗ відповідно 1% і 2%, за В. Кличка ˗ відповідно 1% і 1%".

Деталі: Соціологи відзначили, що порівняно з листопадом 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка Разумкова (з 5,5% до 7% серед усіх опитаних) та Мураєва (з 4% до 5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів у першому турі на статистично значущому рівні не змінився.

Опитування проводилося через інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.