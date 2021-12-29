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Президентский рейтинг: Зеленский в первом туре набирает больше всех

Среда, 29 декабря 2021, 11:56
Президентский рейтинг: Зеленский в первом туре набирает больше всех

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то в первом туре больше всех голосов получил бы нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени И. Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всех голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (17,5% всех опрошенных или 24% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 11% и 16% опрошенных, за Ю. Тимошенко – соответственно 8% и 10%, за Ю. Бойко – соответственно 7,5% и 9%, за Д. Разумкова – соответственно 7% и 9%, за И. Смешко – соответственно 5% и 6%, за Е. Мураева – соответственно 5% и 6%, за В. Гройсмана – соответственно 3,5% и 5%, за С. Притулу – соответственно 2% и 3%, за О. Ляшко – соответственно 2% и 2%, %, за Р. Кошулинского – соответственно 1,5% и 2%, за А. Гриценко – соответственно 1% и 2%, за В. Кличко – соответственно 1 % и 1%".

 

Детали: Социологи отметили, что по сравнению с ноябрем 2021 года на статистически значимом уровне выросла электоральная поддержка Разумкова (с 5,5% до 7% среди всех опрошенных) и Мураева (с 4% до 5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не изменился.

Опрос проводился через интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

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Темы: виборыЗеленский
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