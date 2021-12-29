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Солдата-контрактника знайшли застреленим на Донеччині

Середа, 29 грудня 2021, 13:55
Ілюстративне фото від unsplash

Прокуратура Об’єднаних сил розслідує факт загибелі військовослужбовця контрактної служби на Донеччині.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: 28 грудня прокуратура отримали інформацію, що без ознак життя знайшли 36-річного військовослужбовця-контрактника, уродженця Запоріжжя. Справою займаються правоохоронці Маріуполя та Волновахи.

На місце події виїхали прокурор, слідчі поліції, представники військової служби правопорядку, експерти.

Попередньо встановлено, що старший солдат, старший оператор протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин, перебуваючи на бойовому чергуванні, покінчив життя самогубством пострілом у голову зі штатної зброї.

За фактом загибелі здійснюється розслідування за статтею "Самогубство". Розглядаються також інші версії, у тому числі - умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Українська правда
Теми: вбивствоДонецька областьарміяЗбройні силинадзвичайна подія


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