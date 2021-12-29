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Солдата-контрактника нашли застреленным в Донецкой области

Среда, 29 декабря 2021, 13:55
Иллюстративное фото от unsplash

Прокуратура Объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего контрактной службы в Донецкой области.

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил в Facebook

Детали: 28 декабря прокуратура получила информацию, что без признаков жизни обнаружили 36-летнего военнослужащего-контрактника, уроженца Запорожья. Делом занимаются правоохранители Мариуполя и Волновахи.

На место происшествия выехали прокурор, следователи полиции, представители военной службы правопорядка, эксперты.

Предварительно установлено, что старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей, находясь на боевом дежурстве, покончил жизнь самоубийством выстрелом в голову из штатного оружия.

По факту гибели осуществляется расследование по статье "Самоубийство". Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Украинская правда
Темы: убийствоДонецкая областьармияВооруженные силычрезвычайное происшествие
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