До України йде потепління: підігріє Новий рік

Україна найближчими днями опиниться у теплій повітряні масі.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: За її прогнозом, 30 грудня в Україні опадів не буде. Циклон, який 28 грудня насипав снігу, залишив територію країни.

Подекуди у четвер буде сонячно. Атмосферний тиск підвищиться, на дорогах залишиться ожеледиця.

Найближча ніч буде холодною, -4-10 градусів. 30-го вдень очікується -1-5 градусів, у західних областях почнеться потепління, +1+5 градусів.

Це потепління впродовж 31 грудня та 1 січня пошириться на всю територію України.

У Києві в четвер опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. Вночі -8 градусів, вдень -4 градуси.

31 грудня - 1 січня очікується відлига та невеликі "плюси", випадатимуть періодично мокрий сніг та дощ.

За словами Діденко, у ці дня "атмосферний тиск скакатиме, ожеледиця підстерігатиме, мокрий сніг та дощ нервуватимуть водіїв та псуватимуть нове взуття".