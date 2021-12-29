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В Украину идет потепление: подогреет Новый год

Среда, 29 декабря 2021, 14:35
фото Getty Images

Украина в ближайшие дни окажется в теплой воздушной массе.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Согласно ее прогнозу, 30 декабря в Украине осадков не будет. Циклон, насыпавший 28 декабря снега, покинул территорию страны.

Кое-где в четверг будет солнечно. Атмосферное давление повысится, на дорогах останется гололедица.

Ближайшая ночь будет холодной -4-10 градусов. 30-го днем ​​ожидается -1-5 градусов, в западных областях начнется потепление +1+5 градусов.

Это потепление 31 декабря и 1 января распространится на всю территорию Украины.

В Киеве в четверг осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -8, днем ​​-4 градуса.

31 декабря - 1 января ожидается оттепель и небольшие "плюсы", периодически будет идти мокрый снег и дождь.

По словам Диденко, в эти дни "атмосферное давление будет скакать, гололедица будет подстерегать, мокрый снег и дождь будут нервировать водителей и портить новую обувь".

 

Украинская правда
Темы: погода
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