Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боррель: ЄС має бути залучений до переговорів США та Росії про безпеку

Середа, 29 грудня 2021, 15:08
Жозеп Боррель, фото AFP via Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наполягає, що ЄС має відігравати активну роль у майбутніх переговорах між США та Росією з питань безпеки навколо України.

Про це він розповів у телефонному інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, повідомляє "Європейська правда"

"Якщо Москва, як було оголошено, хоче поговорити про архітектуру безпеки в Європі та гарантії безпеки з січня, то це стосується не лише Америки та Росії. ЄС має бути залучений до цих переговорів", - сказав Жозеп Боррель.

Він зазначив, що переговори щодо ситуації мають сенс лише за активної участі ЄС, оскільки переговори торкаються майбутнього всього європейського континенту.

"Європейська безпека – це наша безпека. Це про нас. Це не просто справа двох держав, тобто Америки та Росії чи НАТО та Росії, навіть якщо Москва це так уявляє", - сказав він.

Він також розкритикував недвозначні вимоги Росії.

"Це вперше, коли росіяни виклали свій порядок денний у письмовій формі, у формі реального договору. Раніше такого не було. Так чинять лише переможці: так би мовити, це мої умови", – зазначив він, додавши, що вимоги "цілком неприйнятні".

Натомість Боррель сказав, що переговори мають бути зосереджені на порушеннях з боку Росії після прийняття Гельсінських угод 1975 року. 

"Територіальна цілісність країни та право суверенної держави вирішувати власну співпрацю з іншими країнами чи альянсами — ці принципи не підлягають обговоренню", - сказав Боррель.

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не бачить готовності Брюсселя взаємодіяти з Москвою "на умовах рівноправності" у переговорах про безпеку. 

Європейський Союз наполягає, що його інтереси повинні бути представлені на імовірних переговорах із Росією щодо питань безпеки в Європі.

Нові переговори між США і Росією, на яких обговорять Україну, плануються 10 січня.

У Білому домі наголошують, що будуть дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". 

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Теми: ЄСРосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Омікрон: у МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі заражень

Ізраїль знову засудив марш до дня народження Бандери

Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом

Російські окупанти повністю заблокували більшість КПВВ на сході

відео, фотоУ Кейптауні палає будівля парламенту ПАР

Франція вийшла на перше місце у світі за захворюваністю на Covid

Усі новини...
ЄС
США і ЄС засудили закриття у Росії організації, що досліджувала політичні репресії в СРСР
ЄС виділить Україні 5 млн євро на поводження з радіоактивними відходами
Глава дипломатії ЄС: Треба підтримувати Україну та Молдову в опорі РФ
Останні новини
14:46
У Парижі після протесту правих з Тріумфальної арки прибрали прапор ЄС
14:29
Померла жінка, яку на переході збив підліток
13:59
Прокачка газу через Україну в напрямку Словаччини на близькому до мінімального рівні
13:35
Франція стала шостою країною світу з понад 10 млн заражень ковідом
13:23
Для сільгоспвиробників запрацювали нові податкові правила
12:53
Омікрон: у МОЗ розповіли, коли готуватися до нової хвилі заражень
12:34
В Нідерландах поліція розігнала незаконну вечірку з сотнями учасників
12:06
Ізраїль знову засудив марш до дня народження Бандери
11:08
Коронавірус у Європі: 1 січня кількість заражень перевищила 100 мільйонів
10:59
Туреччина має намір забезпечити всі куточки країни своїм чорноморським газом
Усі новини...