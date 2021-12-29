Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности

Среда, 29 декабря 2021, 14:08
Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности
Жозеп Боррель, фото AFP via Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель настаивает, что ЕС должен играть активную роль в будущих переговорах между США и Россией по безопасности вокруг Украины.

Об этом он рассказал в телефонном интервью немецкому изданию Die Welt, сообщает "Европейская правда".

"Если Москва, как было объявлено, хочет поговорить об архитектуре безопасности в Европе и гарантиях безопасности с января, то это касается не только Америки и России. ЕС должен быть вовлечен в эти переговоры", - сказал Жозеп Боррель.

Он отметил, что переговоры по ситуации имеют смысл только при активном участии ЕС, поскольку переговоры затрагивают будущее всего европейского континента.

"Европейская безопасность – это наша безопасность. Это о нас. Это не просто дело двух государств, то есть Америки и России или НАТО и России, даже если Москва так представляет", - сказал он.

Он также раскритиковал недвусмысленные требования России.

"Это впервые, когда россияне изложили свою повестку дня в письменной форме, в форме реального договора. Раньше такого не было. Так поступают только победители: так сказать, это мои условия", – отметил он, добавив, что требования "совершенно неприемлемы" .

Боррель сказал, что переговоры должны быть сосредоточены на нарушениях со стороны России после принятия Хельсинкских соглашений 1975 года.

"Территориальная целостность страны и право суверенного государства решать собственное сотрудничество с другими странами или альянсами – эти принципы не подлежат обсуждению", - сказал Боррель.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит готовности Брюсселя взаимодействовать с Москвой "на условиях равноправия" в переговорах о безопасности.

Европейский Союз настаивает, что его интересы должны быть представлены на возможных переговорах с Россией по вопросам безопасности в Европе.

Новые переговоры между США и Россией, на которых будут обсуждать Украину, планируются 10 января.

В Белом доме подчеркивают, что будут придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину".

Читайте также: Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
ЕС
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
20:57
Армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, раненые работники
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
Все новости...
Реклама: