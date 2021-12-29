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Уряд скасував самоізоляцію для українців, які в'їжджають з Криму і ОРДЛО

Середа, 29 грудня 2021, 18:08
Фото з сайту "Дія"

Кабінет міністрів на засіданні в середу скасував вимогу до мешканців окупованих територій при в'їзді у вільну Україну лишатися 14 днів на самоізоляції із застосунком "Дій вдома".

Джерело: міністр охорони здоров'я  Віктор Ляшко і віцепрем'єр - міністр з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Деталі: Як пояснила Верещук, йдеться про перетин контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на адмінкордоні з тимчасово окупованими територіями Донбасу і Криму.

За її словами, починаючи з 30 грудня люди зможуть прямо на КПВВ зробити безкоштовний тест на ковід і, якщо все гаразд, в'їхати на підконтрольну уряду територію України без необхідності проходити двотижневий карантин "під наглядом" додатка "Дій вдома".

Вона уточнила, що якщо тест виявиться позитивним, то людина зможе обирати - або йти на 10-денну обсервацію, або повернутися на окуповану територію.

Українська правда
Теми: ОРДЛОкоронавірускарантинкордонКрим


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