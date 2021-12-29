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Кабмин отменил самоизоляцию для украинцев, въезжающих из Крыма и ОРДЛО

Среда, 29 декабря 2021, 18:08
Фото с сайта "Дия"

Кабинет министров на заседании в среду отменил требование к жителям оккупированных территорий при въезде в свободную Украину оставаться 14 дней на самоизоляции с приложением "Дий вдома".

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко и вицепремьер - министр по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук

Детали: Как пояснила Верещук, речь идет о пересечении контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на админгранице с временно оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

По ее словам, начиная с 30 декабря, люди смогут прямо на КПВВ сделать бесплатный тест на ковид и, если все в порядке, въехать на подконтрольную правительству территорию Украины без необходимости проходить двухнедельный карантин "под присмотром" приложения "Дий вдома".

Она уточнила, что если тест окажется позитивным, то человек сможет выбирать – либо идти на 10-дневную обсервацию, либо возвратиться на оккупированную территорию.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОкоронавирускарантинграницаКрым
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