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Унаслідок ДТП на Харківщині загинуло 6-місячне немовля

Середа, 29 грудня 2021, 20:04
Місце трагедії. Фото: поліція Харківщини

У Харківській області внаслідок ДТП легкового і вантажного автомобілів загинуло 6-місячне немовля.

Джерело: пресслужба поліції в Харківській області

Деталі: Аварія трапилася поблизу селища Іванівка в Чугуївському районі опівдні.

За попередніми даними слідства, 42-річна жінка з 6-місячною дитиною рухалась у напрямку Харкова в автомобілі Toyota.

Вона не впоралась із керуванням і вилетіла на зустрічну змугу, де зіткнулась із вантажівкою "Газель".

Дитина загинула на місці, а водійку з травмами доставили до лікарні. Слідство встановило, що дитина не була пристебнута паском безпеки на задньому сидінні.

Механічних пошкоджень зазнала автівка MAN.

У поліції з’ясовують всі обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Ушкоджена Toyota, в якій загинуло немовля
Ушкоджена Toyota, в якій загинуло немовля
Фото: пресслужба поліції Харківщини
Ушкоджена Toyota, в якій загинуло немовля
Ушкоджена Toyota, в якій загинуло немовля
Фото: пресслужба поліції Харківщини

Українська правда
Теми: Харківська областьДТПполіція


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