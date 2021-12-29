Унаслідок ДТП на Харківщині загинуло 6-місячне немовля
Середа, 29 грудня 2021, 20:04
У Харківській області внаслідок ДТП легкового і вантажного автомобілів загинуло 6-місячне немовля.
Джерело: пресслужба поліції в Харківській області
Деталі: Аварія трапилася поблизу селища Іванівка в Чугуївському районі опівдні.
За попередніми даними слідства, 42-річна жінка з 6-місячною дитиною рухалась у напрямку Харкова в автомобілі Toyota.
Вона не впоралась із керуванням і вилетіла на зустрічну змугу, де зіткнулась із вантажівкою "Газель".
Дитина загинула на місці, а водійку з травмами доставили до лікарні. Слідство встановило, що дитина не була пристебнута паском безпеки на задньому сидінні.
Механічних пошкоджень зазнала автівка MAN.
У поліції з’ясовують всі обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Українська правда