В результате ДТП в Харьковской области погиб 6-месячный младенец
В Харьковской области в результате ДТП легкового и грузового автомобилей погиб 6-месячный младенец.
Источник: пресс-служба полиции в Харьковской области
Детали: Авария произошла около поселка Ивановка в Чугуевском районе в полдень.
По предварительным данным следствия, 42-летняя женщина с 6-месячным ребенком двигалась по направлению Харькова в автомобиле Toyota.
Она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком "Газель".
Ребенок погиб на месте, а водитель с травмами доставлен в больницу. Следствие установило, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности на заднем сидении.
Механические повреждения также получила машина MAN.
В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об открытии уголовного производства.