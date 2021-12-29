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В результате ДТП в Харьковской области погиб 6-месячный младенец

Среда, 29 декабря 2021, 19:04
В результате ДТП в Харьковской области погиб 6-месячный младенец

В Харьковской области в результате ДТП легкового и грузового автомобилей погиб 6-месячный младенец.

Источник: пресс-служба полиции в Харьковской области

Детали: Авария произошла около поселка Ивановка в Чугуевском районе в полдень.

По предварительным данным следствия, 42-летняя женщина с 6-месячным ребенком двигалась по направлению Харькова в автомобиле Toyota.

Она не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком "Газель".

Ребенок погиб на месте, а водитель с травмами доставлен в больницу. Следствие установило, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности на заднем сидении.

Механические повреждения также получила машина MAN.

В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Поврежденная Toyota, в которой погиб ребенок
Поврежденная Toyota, в которой погиб ребенок
Фото: полиция Харьковской области
Повреждённая Toyota, в которой погиб ребенок
Повреждённая Toyota, в которой погиб ребенок
Фото: полиция Харьковской области

Украинская правда
Темы: Харьковская областьДТПполиция
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