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На рахунки вугільних підприємств нарахували 300 млн грн на зарплати шахтарям

Середа, 29 грудня 2021, 20:16
На рахунки вугільних підприємств нарахували 300 млн грн на зарплати шахтарям
Ілюстративне фото з facebook-сторінки нардепа Михайла Волинця

Міністерство енергетики нарахувало 300 мільйонів гривень на рахунки вугільних підприємств для виплати заробітної плати шахтарям.

Джерело: пресслужба Кабінету міністрів

Деталі: Рішення про виділення додаткових коштів ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 28 грудня. Кошти виділили з резервних фондів держбюджету.

16 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни до Держбюджету за 2021 рік, відповідно до якого на погашення заборгованості шахтарям уряд повинен виділити додатково 2,4 мільярди гривень.

Що було раніше: 24 грудня шахтарям виділили додаткові 92 мільйони гривень на погашення заборгованостей по заробітним платам.

8 грудня Міністерство енергетики перерахувало на виплати заробітної плати працівникам державних шахт 300 млн грн. 

На початок грудня на державних шахтах вугільної промисловості заборгованість із зарплати сягнула 2,34 млрд грн.

Українська правда

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Теми: енергетикашахтивугілля
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