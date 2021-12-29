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На счета угольных предприятий насчитали 300 млн грн на зарплату шахтерам

Среда, 29 декабря 2021, 20:16
На счета угольных предприятий насчитали 300 млн грн на зарплату шахтерам
Иллюстративное фото из facebook-страницы Михаила Волынца

Министерство энергетики насчитало 300 миллионов гривен на счета угольных предприятий для выплаты заработной платы шахтерам.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Детали: Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании Кабинета министров 28 декабря. Средства были выделены из резервных фондов госбюджета.

16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в Госбюджет за 2021 год, согласно которому на погашение задолженности шахтерам правительство должно выделить дополнительно 2,4 миллиарда гривен.

Что было раньше: 24 декабря шахтерам было выделено дополнительные 92 миллиона гривен на погашение задолженностей по заработным платам.

8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн. грн.

На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности задолженность по зарплате достигала 2,34 млрд. грн.

Украинская правда
Темы: энергетикашахтыуголь
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