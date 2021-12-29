На счета угольных предприятий насчитали 300 млн грн на зарплату шахтерам

Министерство энергетики насчитало 300 миллионов гривен на счета угольных предприятий для выплаты заработной платы шахтерам.

Источник: пресс-служба Кабинета министров

Детали: Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании Кабинета министров 28 декабря. Средства были выделены из резервных фондов госбюджета.

16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в Госбюджет за 2021 год, согласно которому на погашение задолженности шахтерам правительство должно выделить дополнительно 2,4 миллиарда гривен.

Что было раньше: 24 декабря шахтерам было выделено дополнительные 92 миллиона гривен на погашение задолженностей по заработным платам.

8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн. грн.

На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности задолженность по зарплате достигала 2,34 млрд. грн.