Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім
У Білому домі заявили, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть розмову телефоном незабаром.
Джерело: видання "Голос Америки" з посиланням на високопосадовця Ради національної безпеки США
Пряма мова: "Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються.
Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії".
Деталі: В американській адміністрації пообіцяли, що вони керуються принципом "нічого про Україну без України" в ухваленні рішень та перемовинах з третіми сторонами.
Передовсім, тема обговорень стосуватиметься скупчення російських військ на кордоні та дипломатичних шляхів розв’язання війни на Донбасі.
Інформація про можливий дзвінок Зеленського і Байдена з’явилася на тлі новини, що Байден проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 30 грудня.
Передісторія:
- 29 грудня стало відомо, що Путін попросив Байдена провести розмову телефоном. У Білому домі заявили, що Байден запропонує Путіну дипломатичні шляхи розв’язання напруження біля українських кордонів.
- Перед цим державний сектретар США Ентоні Блінкен подзвонив Зеленському й обговорив із ним майбутні перемовини між Росією та Сполученими Штатами.
- 10 січня заплановано провести перемовини дипломатичних делегацій РФ і США, на яких зокрема порушать питання стосовно так званих "безпекових гарантій", що Росія вимагає від НАТО.