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Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім

Середа, 29 грудня 2021, 20:57
Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім
Зеленський і Байден спілкуються в ході офіційного візиту президента України до білого дому у вашингтоні, 1 вересня 2021 року. Фото: пресслужба ОПУ

У Білому домі заявили, що президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть розмову телефоном незабаром.

Джерело: видання "Голос Америки" з посиланням на високопосадовця Ради національної безпеки США

Пряма мова: "Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. В нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються.

Гадаю, обидва президенти вважають, що існує справжня цінність безпосередньої взаємодії лідера з лідером. Що ми перебуваємо в моменті кризи, зважаючи на скупчення військ Росії, і щоб адресувати цю проблему та спробувати знайти шлях деескалації, знадобиться високий рівень взаємодії".

Деталі: В американській адміністрації пообіцяли, що вони керуються принципом "нічого про Україну без України" в ухваленні рішень та перемовинах з третіми сторонами.

Передовсім, тема обговорень стосуватиметься скупчення російських військ на кордоні та дипломатичних шляхів розв’язання війни на Донбасі.

Інформація про можливий дзвінок Зеленського і Байдена з’явилася на тлі новини, що Байден проведе телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним 30 грудня.

Передісторія

  • 29 грудня стало відомо, що Путін попросив Байдена провести розмову телефоном. У Білому домі заявили, що Байден запропонує Путіну дипломатичні шляхи розв’язання напруження біля українських кордонів.
  • Перед цим державний сектретар США Ентоні Блінкен подзвонив Зеленському й обговорив із ним майбутні перемовини між Росією та Сполученими Штатами.
  • 10 січня заплановано провести перемовини дипломатичних делегацій РФ і США, на яких зокрема порушать питання стосовно так званих "безпекових гарантій", що Росія вимагає від НАТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденЗеленськийРосіяСША
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