Байден и Зеленский вскоре проведут телефонный разговор – Белый дом
В Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут разговор по телефону в ближайшее время.
Источник: издание "Голос Америки" со ссылкой на высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности США
Прямая речь: "Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи. У нас нет точной даты звонка, но скоро они снова пообщаются.
Думаю, оба президента считают, что существует подлинная ценность непосредственного взаимодействия лидера с лидером. Что мы находимся в момент кризиса, учитывая скопления войск России, и чтобы адресовать эту проблему и попытаться найти путь деэскалации, потребуется высокий уровень взаимодействия".
Детали: В американской администрации пообещали, что они руководствуются принципом "ничего об Украине без Украины" в принятии решений и переговорах с третьими сторонами.
Прежде всего, тема обсуждений Зеленского и Байдена будет касаться скопления российских войск на границе и дипломатических путей войны на Донбассе.
Информация о возможном звонке Зеленского и Байдена появилась на фоне новости о том, что Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря.
Предыстория:
- 29 декабря стало известно, что Путин попросил Байдена провести разговор по телефону. В Белом доме заявили, что Байден предложит Путину дипломатические пути решения напряженной ситуации возле украинских границ.
- Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Зеленскому и обсудил с ним предстоящие переговоры между Россией и Соединенными Штатами.
- 10 января запланировано провести переговоры дипломатических делегаций РФ и США, на которых в частности поднимут вопросы, касающиеся так называемых "гарантий безопасности", требуемых Россией от НАТО.