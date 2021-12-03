ЗМІ знайшли тих, кого ФСБ назвала "українськими агентами"

ФСБ Росії заявила, що зловила двох українських "шпигунів" та одного "терориста" - ними виявився 23-річний торговець кави з Києва та ціла родина із села Перепільники Тернопільської області.

Джерело: "Медуза"

Деталі: ФСБ 2 грудня затримала нібито "трьох українських співробітників розвідслужб": один із них, за твердженням відомства, планував підірвати в Росії дві бомби, ще двоє — батько із сином — нібито швигували за стратегічними об'єктами.

Видання зв'язалося з рідними затриманих і виявило, що агентами СБУ та української військової розвідки в Росії оголошено 23-річного торговця кавою та цілу родину із села Перепельники — син, батько та мати, яка працює вчителькою у школі.

Киянка Мілана Цилик (мати нібито "терориста") уважно переглянула відео, представлене ФСБ: голос свого сина Олександра вона почула вперше з жовтня, коли той вирушив у ділову поїздку до Росії.

Олександр цилик, скріншот з "зізнання"

Вона розповіла, що його поїздка пов'язана з чаєм та кавою – він на цьому заробляв, їздив на фестивалі, читав, добре знається на зернах.

Повідомляється, що Цилик, відучившись на спеціаліста з банківської справи, почав працювати не за фахом, а в кав'ярнях та барах (наприклад, у "Фан-барі "Банка" у Києві).

На оперативній зйомці ФСБ хлопець розповідає, що справжньою метою його поїздки була не закупівля кави, а "організація теракту" за завданням ГУР Міноборони – він нібито мав підірвати на території Росії дві саморобні бомби.

При перетині російського кордону у жовтні син перестав виходити на зв'язок, згадує Мілана.

Після зникнення Цилика було оголошено в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді, згадує Мілана. Вона додала, що телефонувала до посольства, ті робили запит до Росії, там відповіли, що сина затримано. При цьому ФСБ не доповіли про це консулу, хоча мали.

Двоє інших затриманих, твердять у ФСБ, агенти СБУ. Зіновій та Ігор Ковалі – батько та син – нібито приїхали до Росії, щоб "сфотографувати автомобільні мости, залізничні мости, теплоелектростанцію".

ігор коваль, скриншот

Судячи з "відео зізнання" чоловіків, у сім'ї всі троє – агенти, навіть мати, яка, судячи зі сторінки в "Однокласниках", як мінімум до 2017 року викладала у сільській школі – молодшим та середнім класам.

Вже за тиждень після "вербування" Службою безпеки Ковалі поїхали до Росії і виявилися затриманими. В автомобілі "шпигунів" співробітники ФСБ "знайшли" зброю: на опублікованих оперативних кадрах можна нарахувати вісім пістолетів, безліч обойм та карабін.

зиновій коваль, скриншот

Що передувало: