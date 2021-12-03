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Росіяни збільшують зарплати бойовикам, аби втримати їх на "службі" – розвідка

П'ятниця, 3 грудня 2021, 11:53
фото: тасс

Згідно з даними української розвідки, серед бойовиків багато людей звільняються та відмовляються "служити". Через це Росія збільшила їм на 30% зарплату, і ще планує у найближчі місяці.

Джерело: командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк в інтерв’ю "Донбас.Реалії"

Пряма мова Павлюка: "Є дуже багато проблем у них (бойовиків – ред.). Особливо з якістю комплектування особовим складом, яка нівелює всю їхню готовність до ведення активних дій.

Це, в першу чергу, за даними нашої розвідки, люди з непідконтрольних територій відмовляються "служити", звільняються. Зараз росіяни все роблять для того, щоб укомплектувати. Збільшили на 30% заробітну плату, на окремих фахівців також підвищили разові виплати. Планують і в подальшому – в наступні місяці збільшувати грошове забезпечення, для того, щоб втримати людей.

Також послаблюють відповідні вимоги щодо можливості залучення охочих з Російської Федерації служити в цих "корпусах". І те, що ми відслідковуємо – настрій. То не дуже у них позитивний настрій. Великий страх, особливо страх щодо нашого наступу".

Нагадаємо: За інформацією розвідки, російські окупаційні адміністрації на окупованих територіях Донбасу ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Теми: ОРДЛОроботавійнаДонбас


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