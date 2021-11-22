Бойовики просять Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" в ОРДЛО – розвідка

За інформацією розвідки, російські окупаційні адміністрації на окупованих територіях Донбасі ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Джерело: Міноборони

Деталі: За наявною інформацією, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях ініціювали пропозицію про дозвіл на офіційному рівні призивати громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 АК.

Крім того, командування збройних сил Росії активно агітує населення на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях для проходження військової служби у складі російських окупаційних військ. Водночас російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх охочих, у тому числі, осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

Міністерство оборони уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин бойовиків. З 15 листопада окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу.

Проведення зборів контролюється комісією штабу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо: Розвідка США поділилася своїми даними, у тому числі мапами, з європейськими союзниками, з яких випливає, що РФ розглядає сценарій швидкої широкомасштабної наступальної операції проти України з кількох напрямків, повідомило агентство Bloomberg.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив владу Росії про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну. За його словами, Франція стурбована концентрацією сил Росії біля кордонів з Україною. Він нагадав про аналогічні російські "маневри" навесні цього року.

В Росії заявили, що Україна шукає спосіб повернутися до силового врегулювання ситуації на Донбасі під прикриттям збільшення присутності в регіоні військових НАТО. Дмитро Пєсков додав, що "це – болюче видовище, тому що це спричинить найсерйозніші наслідки".