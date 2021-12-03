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Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:03
фото: getty images

Розмова президента США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна відбудеться у форматі відеоконференції, але дата наразі не погоджена.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, "Интерфакс-Россия", російське видання ТАСС

Пряма мова: "Точна дата, як і раніше, не узгоджена, як і раніше ведеться робота. Йдеться про відеоконференцію".

Деталі: Пєсков додав, що немає поки що й точного розуміння щодо можливої участі делегацій двох країн у переговорах.

За його словами, всі ці нюанси ще треба підтвердити.

Пєскова запитали, чи можуть переговори відбутися 7 грудня. Він відповів, що і ця дата теж розглядається, як і інші.

За його словами, переговори можуть відбутися і наступного тижня, "і через тиждень": "Там є з двох сторін різні пропозиції щодо дат. Але вони поки що не синхронізовані".

Він додав, що чекати на зустріч можна "у будь-який момент".

Передісторія:

  • 22 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нового контакту президентів США та РФ, терміни та формат проведення ще узгоджуються, буде обговорюватися тема України.
  • Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Українська правда
Теми: БайденПутінСШАРосія


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