Байден і Путін поговорять у форматі відеоконференції
Розмова президента США Джо Байдена та РФ Володимира Путіна відбудеться у форматі відеоконференції, але дата наразі не погоджена.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, "Интерфакс-Россия", російське видання ТАСС
Пряма мова: "Точна дата, як і раніше, не узгоджена, як і раніше ведеться робота. Йдеться про відеоконференцію".
Деталі: Пєсков додав, що немає поки що й точного розуміння щодо можливої участі делегацій двох країн у переговорах.
За його словами, всі ці нюанси ще треба підтвердити.
Пєскова запитали, чи можуть переговори відбутися 7 грудня. Він відповів, що і ця дата теж розглядається, як і інші.
За його словами, переговори можуть відбутися і наступного тижня, "і через тиждень": "Там є з двох сторін різні пропозиції щодо дат. Але вони поки що не синхронізовані".
Він додав, що чекати на зустріч можна "у будь-який момент".
Передісторія:
- 22 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час нового контакту президентів США та РФ, терміни та формат проведення ще узгоджуються, буде обговорюватися тема України.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що заплановані телефонні розмови президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом – до і після його майбутньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.