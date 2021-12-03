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Ляшко: 8-9 областей готові вийти з "червоної" зони Covid-19

П'ятниця, 3 грудня 2021, 13:09
фото: pixabay

Потенційно вісім-дев'ять областей в Україні готові вийти із "червоної" зони епіднебезпеки розповсюдження COVID-19.

Джерело: Ляшко у кулуарах парламенту 3 грудня, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Щодо областей, які можуть вийти (з "червоної" зони – ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже в Кабінет міністрів прохання скликати комісію ТЕБ та НС: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня – ред.) чекаємо ще й дев'яту.

Тому наступного тижня буде засідання комісії ТЕБ та НС, де розглядатимемо це питання".

Що було раніше: Станом на 1 грудня Київ та 13 областей України за показниками не повинні перебувати в "червоній" зоні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу.

Зберігають такі показники 5 регіонів.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусЛяшко Віктор


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