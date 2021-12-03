За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми
За вбивство байкера на Харківському шосе обвинуваченого Дмитра Слепченка засудили до 12,5 років позбавлення волі.
Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП
Пряма мова Максимець: "Судовий процес тривав майже 4 роки. Крім умисного вбивства чоловіку також інкримінували епізод зі стріляниною на парковці. А в іншому суді розглядається ще одна справа відносно нього ж - за фактами систематичних втеч зі спеціалізованої лікарні та зберігання наркотиків, які знайшли у його палаті.
Оскільки обвинувачений перебуває під вартою, частину призначеного покарання йому зараховано за "законом Савченко" як день за два. Однак 2 роки, які він перебував у психіатричному закладі, суд йому не перераховував, оскільки такий заклад не відноситься до місць попереднього ув’язнення.
Своєї вини обвинувачений не визнав".
Деталі: Вирок оголосив 2 грудня 2021 року Дарницький районний суд міста Києва.
Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та хуліганстві та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.
Що було раніше: Прокурор у судових дебатах попросив 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у вбивстві столичного байкера віцечемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка.
Передісторія:
- У 2016 році Слепченко, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.
- 24 травня 2017 року на Харківському шосе у столиці стався дорожній конфлікт: водій авто здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих травм помер. Підозрюваний з місця скоєння злочину втік.
- За підозрою у вбивстві затримали віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка. Спершу суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.
- Водночас Слепченко в подальшому неодноразово залишав цей заклад. Було оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечам підозрюваного. 4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням прокурора повернув підозрюваного у СІЗО.