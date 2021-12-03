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За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми

П'ятниця, 3 грудня 2021, 12:34
За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми
колаж із фото прокуратури

За вбивство байкера на Харківському шосе обвинуваченого Дмитра Слепченка засудили до 12,5 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Судовий процес тривав майже 4 роки. Крім умисного вбивства чоловіку також інкримінували епізод зі стріляниною на парковці. А в іншому суді розглядається ще одна справа відносно нього ж  - за фактами систематичних втеч зі спеціалізованої лікарні та зберігання наркотиків, які знайшли у його палаті.

Оскільки обвинувачений перебуває під вартою, частину призначеного покарання йому зараховано за "законом Савченко" як день за два. Однак 2 роки, які він перебував у психіатричному закладі, суд йому не перераховував, оскільки такий заклад не відноситься до місць попереднього ув’язнення.

Своєї вини обвинувачений не визнав".

Деталі: Вирок оголосив 2 грудня 2021 року Дарницький районний суд міста Києва.

Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та хуліганстві та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

Що було раніше: Прокурор у судових дебатах попросив 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у вбивстві столичного байкера віцечемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка.

Передісторія:

  • У 2016 році Слепченко, перебуваючи на парковці біля столичного супермаркету, через раптово виниклий конфлікт кілька разів стріляв у бік охоронця.
  • 24 травня 2017 року на Харківському шосе у столиці стався дорожній конфлікт: водій авто здійснив кілька пострілів у бік мотоцикліста, який зупинився на перехресті. Поранений чоловік від отриманих травм помер. Підозрюваний з місця скоєння злочину втік.
  • За підозрою у вбивстві затримали віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка. Спершу суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пізніше на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.
  • Водночас Слепченко в подальшому неодноразово залишав цей заклад. Було оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечам підозрюваного. 4 жовтня 2019 року Дарницький районний суд Києва за клопотанням прокурора повернув підозрюваного у СІЗО.

Українська правда

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Теми: вбивствоКиїв
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