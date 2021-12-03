За вбивство байкера в Києві віцечемпіон світу з сумо отримав 12 років тюрми

За вбивство байкера на Харківському шосе обвинуваченого Дмитра Слепченка засудили до 12,5 років позбавлення волі.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Судовий процес тривав майже 4 роки. Крім умисного вбивства чоловіку також інкримінували епізод зі стріляниною на парковці. А в іншому суді розглядається ще одна справа відносно нього ж - за фактами систематичних втеч зі спеціалізованої лікарні та зберігання наркотиків, які знайшли у його палаті.

Оскільки обвинувачений перебуває під вартою, частину призначеного покарання йому зараховано за "законом Савченко" як день за два. Однак 2 роки, які він перебував у психіатричному закладі, суд йому не перераховував, оскільки такий заклад не відноситься до місць попереднього ув’язнення.

Своєї вини обвинувачений не визнав".

Деталі: Вирок оголосив 2 грудня 2021 року Дарницький районний суд міста Києва.

Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та хуліганстві та засуджено до 12 років 6 місяців позбавлення волі.

Що було раніше: Прокурор у судових дебатах попросив 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у вбивстві столичного байкера віцечемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка.

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