Працівники психлікарні сприяли втечам підозрюваного у вбивстві байкера

Джерело: прес-служба прокуратури Києва

Прокуратура оголосила про підозру двом працівникам столичної психлікарні, які сприяли втечам підозрюваного у вбивстві байкера віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка із медзакладу.

Пряма мова: "Оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечам з медичного закладу підозрюваного у вбивстві мотоцикліста, вчиненого у травні 2017 року у Києві".

"Лікарю-психіатру та в.о. старшої медсестри повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ст.394 ККУ (пособництво у втечі із спеціалізованого лікувального закладу) та ч.3 ст. 382 ККУ (умисне невиконання ухвал суду, що набрали законної сили)".

Деталі: Правоохоронці встановили, що підозрюваний, який за рішенням суду був поміщений до психлікарні, схиляв лікаря-психіатра та в.о. старшої медсестри сприяти йому у вчиненні систематичних втеч.

Вказані медпрацівники в обумовлений час відчиняли підозрюваному двері відділення та не повідомляли про факти його втечі правоохоронні органи.

З лютого по травень 2019 року за сприяння медперсоналу Слепченко 11 разів залишав лікарню, повертаючись тільки на ніч.

Зокрема, 14 травня підозрюваного затримали в одному з ТЦ Васильківського району Київщини – він дивився фільм у кінотеатрі.

Скриншот з Facebook першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна

Під час обшуку у палаті підозрюваного виявили алкоголь, мобільні телефони та наркотичні речовини.

Наразі Слепченку оголосили про підозру за ст. 394 (втеча із спеціалізованого лікувального закладу, вчинена повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (підбурювання до умисного невиконання ухвал суду, що набрали законної сили) та ч.1 ст.309 ККУ (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту)".

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Пряма мова: "За клопотанням прокуратури відносно втікача проведено судово-психіатричну експертизу, згідно якої він є осудним та не потребує лікування".

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