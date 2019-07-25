Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Працівники психлікарні сприяли втечам підозрюваного у вбивстві байкера

Четвер, 25 липня 2019, 11:51

Джерело: прес-служба прокуратури Києва

Прокуратура оголосила про підозру двом працівникам столичної психлікарні, які сприяли втечам підозрюваного у вбивстві байкера віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка із медзакладу.

Пряма мова: "Оголошено підозру двом працівникам Київської міської психоневрологічної лікарні №3, які сприяли систематичним втечам з медичного закладу підозрюваного у вбивстві мотоцикліста, вчиненого у травні 2017 року у Києві".

"Лікарю-психіатру та в.о. старшої медсестри повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ст.394 ККУ (пособництво у втечі із спеціалізованого лікувального закладу) та ч.3 ст. 382 ККУ (умисне невиконання ухвал суду, що набрали законної сили)".

Деталі: Правоохоронці встановили, що підозрюваний, який за рішенням суду був поміщений до психлікарні, схиляв лікаря-психіатра та в.о. старшої медсестри сприяти йому у вчиненні систематичних втеч.

Вказані медпрацівники в обумовлений час відчиняли підозрюваному двері відділення та не повідомляли про факти його втечі правоохоронні органи.

З лютого по травень 2019 року за сприяння медперсоналу Слепченко 11 разів залишав лікарню, повертаючись тільки на ніч.

Зокрема, 14 травня підозрюваного затримали в одному з ТЦ Васильківського району Київщини – він дивився фільм у кінотеатрі. 

 
Скриншот з Facebook першого заступника голови Нацполіції  В'ячеслава Аброськіна

Під час обшуку у палаті підозрюваного виявили алкоголь, мобільні телефони та наркотичні речовини.

Наразі Слепченку оголосили про підозру за ст. 394 (втеча із спеціалізованого лікувального закладу, вчинена повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (підбурювання до умисного невиконання ухвал суду, що набрали законної сили) та ч.1 ст.309 ККУ (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту)".

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Пряма мова: "За клопотанням прокуратури відносно втікача проведено судово-психіатричну експертизу, згідно якої він є осудним та не потребує лікування".

Історія питання:

  • 24 травня 2017 року на Харківському шосе у Києві кількома пострілами з вогнепальної зброї було смертельно поранено мотоцикліста.
  • За підозрою у вбивстві затримали віце-чемпіона світу з сумо Дмитра Слепченка. Спершу суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
  • Але пізніше на підставі результатів судово-психіатричної експертизи суд змінив йому запобіжний захід на поміщення до психіатричного закладу.

Українська правда
Теми: Київпрокуратуравбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Київ
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
В офісі на Печерську чоловік відкрив стрілянину і поранив працівника охоронної фірми − поліція
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Останні новини
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
Усі новини...
Реклама: