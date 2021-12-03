Святкування Нового року: у Києві буде найбільший вертеп у Європі
Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена ночі, коли народився Ісус Христос, ялинку у Києві засвітять 19 грудня. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.
Джерело: пресслужба КМДА
Дослівно: "Головну ялинку країни на Софійській площі традиційно засвітять 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.
Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду)".
Деталі: Ялинка на Софійській та новорічні локації працюватимуть з 16 грудня до 16 січня.
Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.
Повідомляється, що основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу.
Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.
Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів.
Святкова ялинка висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола.
Довкола ялинки розташують фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену.
До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.
Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку.
Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку, там відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки.
На Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок та фудкорт. Їжу готуватимуть у стилі "стріт-фуд": бутерброди та снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи соціальну дистанцію.
Нагадаємо:
- У зв’язку з різдвяно-новорічними святами українці матимуть три вихідних дні поспіль у кінці грудня і два довгих вікенди на початку січня.
- 16 грудня у столиці відкриється 14 новорічних локацій для киян та гостей міста.