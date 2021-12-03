Святкування Нового року: у Києві буде найбільший вертеп у Європі

Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена ночі, коли народився Ісус Христос, ялинку у Києві засвітять 19 грудня. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Головну ялинку країни на Софійській площі традиційно засвітять 19 грудня. На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.

Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури і відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду)".

Деталі: Ялинка на Софійській та новорічні локації працюватимуть з 16 грудня до 16 січня.

Цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.

Повідомляється, що основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу.

Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

фото: Folk Ukraine

Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів.

Святкова ялинка висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола.

Довкола ялинки розташують фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену.

До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної.

Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку.

Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку, там відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки.

На Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок та фудкорт. Їжу готуватимуть у стилі "стріт-фуд": бутерброди та снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи соціальну дистанцію.

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