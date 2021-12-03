Режим Лукашенка підготував "жорсткий пакет санкцій" проти Заходу

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що влада Білорусі вже підготувала пакет обмежувальних економічних заходів щодо Заходу у відповідь на його санкції.

Джерело: виступ Головченка перед журналістами в п'ятницю

Пряма мова: "Кілька разів ми не застосовували жорстких заходів у відповідь. Сподівалися, що буде певна розсудливість проявлена, а вона не була проявлена. Тому ми підготували і найближчими днями введемо пакет відповідних заходів реагування економічного на ті обмежувальні дії, які вжиті щодо нашої країни. Список буде досить великий".

Деталі: За його словами, це будуть "не асиметричні", а "економічні" заходи. Водночас білоруське МЗС заявляє, що заходи будуть якраз "асиметричні".

Головченко поскаржився, що Захід ввів свої санкції проти Білорусі неправильно та непрофесійно, і він би, Головченко, "вигнав за профнепридатність" тих, хто ці санкції готував.

Передісторія: 2 грудня Сполучені Штати, Європейський Союз, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти людей та організацій із Білорусі, зокрема, проти сина Лукашенка.

У спільній заяві вони зазначили, що санкції є відповіддю на "напади на права людини і основні свободи в Білорусі, що тривають, нехтування міжнародними нормами і неодноразові акти репресій".

Режим Лукашенка звинувачують у тому, що він звозить мігрантів до Білорусі та посилає їх через свій кордон до ЄС для дестабілізації ситуації у Європі.