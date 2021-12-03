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Російські бойовики поранили українського військового на Сході

П'ятниця, 3 грудня 2021, 16:24
Російські бойовики поранили українського військового на Сході
Фото: пресцентр ООС

Унаслідок обстрілів російських незаконних формувань у зоні проведення операції Об'єднаних сил дістав поранення український військовослужбовець.

Джерело: вечірнє оперативне зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли".

Деталі: Російські незаконні формування двічі обстріляли Станицю Луганську з артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП-1. 

Із протитанкової гармати МТ-12 обстріляли Красногорівку.

У бік Кримського російські бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Окупанти вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї біля Попасної та Зайцевого.

Що було раніше: У четвер 2 грудня російські окупанти також поранили українського військового в зоні ООС.

Українська правда
Теми: війнаОб'єднані сили на ДонбасіООСДонбас
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