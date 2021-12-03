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Путін обговорив з Ердоганом ситуацію в Україні, поскаржився на Байрактари

П'ятниця, 3 грудня 2021, 18:09
фото: getty images

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, зокрема поскаржився на використання українською армією безпілотників "Байрактар".

Джерело: пресреліз на сайті КремляAnadolu Agency

Деталі: Зазначається, що телефонна розмова президентів Туреччини та РФ відбулася 3 грудня.

Путін поскаржився Ердогану на використання українською армією безпілотних апаратів "Байрактар" і вважає це доказом того, що Україна саботує виконання Мінських угод.

Ердоган та Путін поговорили про конфлікти в Нагірному Карабаху, Сирії та Лівії.

Також повідомляється, що вони обговорили шляхи розвитку турецько-російських відносин, регіональні питання, зокрема, процеси між Азербайджаном та Вірменією.

Цьому передувало: 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність Анкари стати посередником між Росією та Україною, щоб забезпечити мир на окупованих територіях України "з акцентом на становище кримських татар".

Водночас, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що про посередницьку роль Туреччини в урегулюванні конфлікту на сході України не може бути й мови.

Українська правда
Теми: ЕрдоганПутінУкраїнаТуреччинабайрактар


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