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Казахстан скасував смертну кару

Четвер, 30 грудня 2021, 04:45
Казахстан скасував смертну кару
Токаєв, фото: Getty Images

У Казахстані остаточно скасували смертну кару, хоч мораторій на страту діяв з 2004 року.

Джерело: DW із посиланням на закон "Про внесення змін та доповнення до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питання скасування страти", підписаний у середу, 29 грудня, президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим

Деталі: На початку 2021 року Казахстан ратифікував Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, спрямований на скасування страти.

Цей документ було прийнято у грудні 1989 року на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Казахстан приєднався щодо нього з застереженням у тому, що страта допускається у військовий час.

У жовтні 2021 року нижня палата парламенту Казахстану (мажиліс) схвалила законопроєкт щодо змін до Кримінального кодексу країни з питань смертної кари.

Ці поправки передбачали збереження смертної кари як покарання лише у статтях, що стосуються особливо тяжких злочинів військового характеру.

У грудні 2021 року мажиліс схвалив законопроєкт, який передбачає повне скасування смертної кари. Пізніше цю ініціативу підтримав Сенат.

Передісторія:

З 1 січня 2004 року в Казахстані діяв мораторій на страту. При цьому суддям не заборонялося виносити відповідні вироки, проте їхнє виконання було припинено.

Альтернативою смертної кари в Казахстані з 2004 року є міра покарання довічним позбавленням волі.

Теми: Казахстан
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