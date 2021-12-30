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Казахстан отменил смертную казнь

Четверг, 30 декабря 2021, 04:45
Казахстан отменил смертную казнь
Токаев, фото: Getty Images

В Казахстане окончательно отменили смертную казнь, мораторий на которую действовал с 2004 года.

Источник: DW со ссылкой на закон "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", подписанный в среду,  29 декабря, президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым

Детали: В начале 2021 года Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Этот документ был принят в декабре 1989 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Казахстан присоединился к нему с оговоркой о том, что смертная казнь допускается в военное время.

В октябре 2021 года нижняя палата парламента Казахстана (мажилис) одобрила законопроект об изменениях в Уголовный кодекс страны по вопросам смертной казни.

Эти поправки предполагали сохранение смертной казни как меры наказания только в статьях, касающихся особо тяжких преступлений военного характера.

В декабре 2021 года мажилис одобрил законопроект, подразумевающий полную отмену смертной казни. Позже эту инициативу поддержал также Сенат.

Предыстория:

С 1 января 2004 года в Казахстане действовал мораторий на смертную казнь. При этом судьям не запрещалось выносить соответствующие приговоры, однако их исполнение было приостановлено.

В качестве альтернативы смертной казни в Казахстане с 2004 года служит мера наказания по пожизненному лишению свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Казахстан
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