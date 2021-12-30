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Дві останні області вийшли з червоної зони карантину

Четвер, 30 грудня 2021, 07:58
Дві останні області вийшли з червоної зони карантину
Фото pixabay.com

Станом на 30 грудня Волинська та Запорізька області вийшли з червоного рівня епіднебезпеки поширення коронавірусу, а Донецька та Чернігівська області полишили помаранчеву зону. 

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Таким чином станом на 30 грудня усі регіони України перебувають у жовтій зоні. 

 

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – "жовтий" Covid-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів потрібно мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – Covid-сертифікат про одужання.

Передісторія:

  • Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила з 30 грудня перевести з "червоної" у "жовту" зону епідемічної небезпеки Волинську та Запорізьку області.

Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїна
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