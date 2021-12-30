Две последние области вышли из красной зоны карантина
По состоянию на 30 декабря Волынская и Запорожская области вышли из красного уровня эпидопасности распространения коронавируса, а Донецкая и Черниговская области покинули оранжевую зону.
Источник: данные Минздрава
Детали: Таким образом, по состоянию на 30 декабря все регионы Украины находятся в желтой зоне.
С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против Covid-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" Covid-сертификат или справку 063/о.
Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против Covid-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – Covid-сертификат о выздоровлении.
Предыстория:
- Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 30 декабря перевести из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности Волынскую и Запорожскую области.