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Две последние области вышли из красной зоны карантина

Четверг, 30 декабря 2021, 07:58
Две последние области вышли из красной зоны карантина
Фото pixabay.com

По состоянию на 30 декабря Волынская и Запорожская области вышли из красного уровня эпидопасности распространения коронавируса, а Донецкая и Черниговская области покинули оранжевую зону.

Источник: данные Минздрава

Детали: Таким образом, по состоянию на 30 декабря все регионы Украины находятся в желтой зоне. 

 

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. Теперь посещать общественные учреждения на желтом уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против Covid-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" Covid-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против Covid-19. В то же время для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – Covid-сертификат о выздоровлении.

Предыстория:

  • Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила с 30 декабря перевести из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности Волынскую и Запорожскую области.

Украинская правда

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Темы: коронавирусУкраина
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