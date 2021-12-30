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Британія другий день поспіль реєструє рекорд заражень: понад 180 тисяч за добу

Четвер, 30 грудня 2021, 09:10
Фото pixabay.com

У середу 29 грудня у Сполученому Королівстві отримали дані про понад 183 тисячі нових хворих на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Дані за 28 грудня – близько 140 тисяч заражень – були найбільшим показником за увесь час епідемії, при тому, що не враховували дані з Північної Ірландії.

У середу вперше з 24 грудня статистика включила дані з усіх чотирьох частин Сполученого Королівства. Сумарно це рекордні 183 037 нових заражень.

Найбільша частка нових хворих припадають на Англію – понад 138 тисяч, але і для менш густонаселених Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії їхні цифри є максимумами.

У частині випадків в статистику середи потрапила частина даних за вихідні після Різдва – так, про це зауважили в коментарі до цифр з Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. 

Попри небачені раніше показники заражень, кількість смертей серед коронахворих не зросла і залишається на такому ж рівні, як останні кілька місяців.

Втім, показники госпіталізацій зростають і досягли найвищого рівня з березня 2021 року. 

Нагадаємо, Франція у середу повідомила про рекордні для країни та Європи 208 тисяч нових випадків

Теми: Велика Британіякоронавірус


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