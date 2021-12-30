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Британия второй день подряд регистрирует рекорд заражений: более 180 тысяч в сутки

Четверг, 30 декабря 2021, 08:10
Британия второй день подряд регистрирует рекорд заражений: более 180 тысяч в сутки
Фото pixabay.com

В среду 29 декабря в Соединенном Королевстве получили данные о более 183 тысячах новых больных коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Данные за 28 декабря – около 140 тысяч заражений – были самым большим показателем за все время эпидемии, при том, что не учитывали данные из Северной Ирландии.

В среду впервые с 24 декабря статистика включила данные из четырех частей Соединенного Королевства. Суммарно это рекордные 183 037 новых заражений.

Наибольшая часть новых больных приходится на Англию – более 138 тысяч, но и для менее густонаселенных Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии их цифры являются максимумами.

В статистику среды может входить часть данных за выходные после Рождества – так, на это обратили внимание в комментарии к цифрам из Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Несмотря на невиданные ранее показатели заражений, количество смертей среди больных не выросло и остается на таком же уровне, как последние несколько месяцев.

В то же время, показатели госпитализаций растут и достигли самого высокого уровня с марта 2021 года.

Напомним, Франция в среду сообщила о рекордных для страны и Европы 208 тысячах новых случаев.

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Темы: Великобританиякоронавирус
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