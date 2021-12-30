Новий рік прийде з потеплінням і дощем

У найближчі дні в Україні очікуються невеликі дощі, на дорогах – ожеледиця, температура вдень від 4° морозу до 6° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 31 грудня у східних областях вночі без опадів, вдень невеликий сніг, вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; у західних областях невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), місцями ожеледь, вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

На решті території вночі без опадів (у північних областях невеликий сніг), вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області у п’ятницю невеликий сніг, вдень з дощем, вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

1 січня у східних областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг, вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, у західних областях дощі, вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла, на решті території невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, місцями ожеледь, вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

На Київщині 1 січня очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

2 січня у східних, вночі і більшості південних областей, вдень на північному заході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів, вночі 0-6° морозу, вдень від 3 морозу до 3° тепла, у західних областях до 5° тепла.

3 січня у західних областях вночі пройде мокрий сніг та дощ, вдень дощ, вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ, вночі 0-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні країни до 9° тепла.

На Київщині 2 січня опади не очікуються, вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, 3 січня прогнозують мокрий сніг та дощ, вночі 1-3° морозу, вдень 0-5° тепла.