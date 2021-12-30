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Новый год придет с потеплением и дождем

Четверг, 30 декабря 2021, 08:35
Новый год придет с потеплением и дождем
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидаются небольшие дожди, на дорогах – гололедица, температура днем ​​от 4° мороза до 6° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 31 декабря в восточных областях ночью без осадков, днем ​​небольшой снег, ночью 5-10° мороза, днем ​​1-6° мороза; в западных областях небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), местами гололедица, ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​0-5° тепла.

На остальной территории ночью без осадков (в северных областях небольшой снег), днем ​​небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица, ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°.

В Киеве и области в пятницу небольшой снег, днем ​​с дождем, ночью 2-7° мороза, днем ​​около 0°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

1 января в восточных областях ожидается небольшой снег и мокрый снег, ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0°, в западных областях дожди, ночью 0-5° тепла, днем ​​2-7° тепла, на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами гололедица, ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла.

В Киевской области 1 января ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​0-5° тепла, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с.

2 января в восточных, ночью и большинстве южных областей, днем ​​на северо-западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков, ночью 0-6° мороза, днем ​​от 3 мороза до 3° тепла, в западных областях до 5° тепла.

3 января в западных областях ночью пройдет мокрый снег и дождь, днем ​​дождь, ночью 0-5 тепла, днем ​​3-8 тепла; на остальной территории ночью без осадков, днем ​​мокрый снег и дождь, ночью 0-6° мороза, днем ​​0-5° тепла, на крайнем юге страны до 9° тепла.

В Киевской области 2 января осадки не ожидаются, ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, 3 января прогнозируют мокрый снег и дождь, ночью 1-3° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Темы: погода
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