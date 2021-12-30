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Чехія зі зміною уряду увійде до групи найпотужніших "друзів України" – посол

Четвер, 30 грудня 2021, 10:50
Євген Перебийніс. Фото з Facebook

Посол України у Чехії Євген Перебийніс бачить підстави очікувати, що з приходом до влади нового уряду підтримка Чехією України помітно посилиться, до рівня країн, які зараз називають найбільшими друзями України. 

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді" на полях конференції глав закордонних місій України, яка відбувалась 21-22 грудня в Гуті.

"У мене є всі підстави говорити про те, що у 2022 році підтримка Чехією України посилиться якщо не в рази, то дуже потужно… Я очікую, що Чехія у 2022 році приєднається до тієї групи держав ЄС, які є найближчими адвокатами й партнерами України. Це буде, за рівнем підтримки, приблизно на рівні країн Балтії і Скандинавії", – розповів Євген Перебийніс.

За його словами, йдеться у тому числі про готовність підтримувати найамбітніші прагнення України - про членство у ЄС і НАТО.

"Найбільш амбітні очікування України в питаннях членства в НАТО – вони про це говорять відкрито: не "інтеграцію", "наближення", а членство України в НАТО – цей уряд буде підтримувати. Цей уряд буде підтримувати членство України в Євросоюзі, звичайно, за умови виконання нами всіх необхідних умов", – зазначив посол.

Нагадаємо, 17 грудня президент Чехії Мілош Земан після тривалих зволікань все ж призначив членів нового уряду, який очолив прем'єр-міністр Петр Фіала.

Про підсумки року та очікування українських послів від 2022 року, а також про те, як вітають з Різдвом та Новим роком у різних країнах дивіться у відео ЄвроПравди.

Теми: ЧехіяУкраїна


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