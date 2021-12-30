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Чехия с сменой правительства войдет в группу самых мощных "друзей Украины" – посол

Четверг, 30 декабря 2021, 09:50
Чехия с сменой правительства войдет в группу самых мощных друзей Украины – посол
Евгений Перебийнис. Фото с Facebook

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которых сейчас называют самыми большими друзьями Украины.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде" на полях конференции глав зарубежных миссий Украины, которая проходила 21-22 декабря в Гуте.

"У меня есть все основания говорить о том, что в 2022 году поддержка Чехией Украины усилится если не в разы, то очень мощно... Я ожидаю, что Чехия в 2022 году присоединится к той группе государств ЕС, которые являются ближайшими адвокатами и партнерами Украины. Это будет, по уровню поддержки, примерно на уровне стран Балтии и Скандинавии", – рассказал Евгений Перебыйнис.

По его словам, речь идет в том числе о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – о членстве в ЕС и НАТО.

"Самые амбициозные ожидания Украины в вопросах членства в НАТО – они об этом говорят открыто: не "интеграцию", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии выполнения нами всех необходимых условий", – отметил посол.

Напомним, 17 декабря президент Чехии Милош Земан после длительного выжидания все же назначил членов нового правительства, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

Об итогах года и ожиданиях украинских послов от 2022 года, а также о том, как поздравляют с Рождеством и Новым годом в разных странах, смотрите в видео ЕвроПравды.

Темы: ЧехияУкраина
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