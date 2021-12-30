Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чехия с сменой правительства войдет в группу самых мощных "друзей Украины" – посол

Четверг, 30 декабря 2021, 10:50
Евгений Перебийнис. Фото с Facebook

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которых сейчас называют самыми большими друзьями Украины.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде" на полях конференции глав зарубежных миссий Украины, которая проходила 21-22 декабря в Гуте.

"У меня есть все основания говорить о том, что в 2022 году поддержка Чехией Украины усилится если не в разы, то очень мощно... Я ожидаю, что Чехия в 2022 году присоединится к той группе государств ЕС, которые являются ближайшими адвокатами и партнерами Украины. Это будет, по уровню поддержки, примерно на уровне стран Балтии и Скандинавии", – рассказал Евгений Перебыйнис.

По его словам, речь идет в том числе о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – о членстве в ЕС и НАТО.

"Самые амбициозные ожидания Украины в вопросах членства в НАТО – они об этом говорят открыто: не "интеграцию", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии выполнения нами всех необходимых условий", – отметил посол.

Напомним, 17 декабря президент Чехии Милош Земан после длительного выжидания все же назначил членов нового правительства, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

Об итогах года и ожиданиях украинских послов от 2022 года, а также о том, как поздравляют с Рождеством и Новым годом в разных странах, смотрите в видео ЕвроПравды.

Темы: ЧехияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

До +24°: в Европе год начинается с аномального тепла

Вступил в силу закон о национальном сопротивлении

Бывшие чиновники и послы США призывают обнародовать возможные санкции против РФ

Главные новости пятницы и ночи: глава Сил терробороны, переговоры Байдена и Зеленского

Байден предупредил Путина об усилении присутствия США в Европе

Зеленский назначил командующего Сил терробороны ВСУ

Все новости...
Чехия
Президент Чехии - за обязательную вакцинацию от коронавируса
Чехия изменила правила въезда для украинцев
Президент Чехии назначил новое правительство во главе с Фиалой
Последние новости
13:29
Польша начала председательство в ОБСЕ
13:27
Часть днепровского завода Ярославского приостанавливает работу
13:22
До +24°: в Европе год начинается с аномального тепла
12:57
"Катастрофические последствия": в ассоциации отреагировали на решения по регуляции цен на газ
12:53
Во Франции новый Covid-максимум: за сутки заболел каждый 300-й житель страны
12:32
ЕС не запустит в 2022 году обязательную оплату за поездки по безвизу
12:28
В Украине снова похолодает
12:00
Пограничники в Новый год задержали нелегальных мигрантов, направлявшихся в ЕС
11:42
Ирландский после десятилетий ожиданий стал рабочим языком в учреждениях ЕС
11:21
Вступил в силу закон о национальном сопротивлении
Все новости...