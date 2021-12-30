Чехия с сменой правительства войдет в группу самых мощных "друзей Украины" – посол

Посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которых сейчас называют самыми большими друзьями Украины.

Об этом он сказал в комментарии "Европейской правде" на полях конференции глав зарубежных миссий Украины, которая проходила 21-22 декабря в Гуте.

"У меня есть все основания говорить о том, что в 2022 году поддержка Чехией Украины усилится если не в разы, то очень мощно... Я ожидаю, что Чехия в 2022 году присоединится к той группе государств ЕС, которые являются ближайшими адвокатами и партнерами Украины. Это будет, по уровню поддержки, примерно на уровне стран Балтии и Скандинавии", – рассказал Евгений Перебыйнис.

По его словам, речь идет в том числе о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – о членстве в ЕС и НАТО.

"Самые амбициозные ожидания Украины в вопросах членства в НАТО – они об этом говорят открыто: не "интеграцию", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии выполнения нами всех необходимых условий", – отметил посол.

Напомним, 17 декабря президент Чехии Милош Земан после длительного выжидания все же назначил членов нового правительства, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой.

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