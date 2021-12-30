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Італія оновила рекорд заражень: майже 100 тисяч за добу

Четвер, 30 грудня 2021, 11:59
Фото pixabay.com

Італія поповнила групу країн, які реєструють небачені раніше показники захворюваності на коронавірус – у середу повідомили про майже 100 000 нових випадків. Населення країни – близько 60 млн осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA. 

У середу 29 грудня в країні зареєстрували 98 030 нових хворих – майже вдвічі більше, ніж рекордний показник 25 грудня, на той час теж найвищий за час епідемії. Частка позитивних тестів серед усіх зроблених складає майже 10%.

"Ми маємо очікувати, що наступніми тижнями штамом "Омікрон" заразяться сотні тисяч людей", – заявив заступник міністра охорони здоров’я П’єрпаоло Сілері. 

Як і в Британії та Франції, які останніми днями оновили максимуми заражень, в Італії кількість смертей серед коронахворих суттєво не зросла. За попередню добу померли 136 людей, за попередню - 202. Втім, показники госпіталізації зростають. За останні 24 години в лікарнях опинились на майже пів тисячі пацієнтів більше, загалом 10 578. З них 1185 знаходяться у палатах інтенсивної терапії. 

Нагадаємо, Франція з населенням 67 млн у середу зареєструвала рекордні для країни та Європи 208 тисяч нових заражень. 

Теми: Італіякоронавірус


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