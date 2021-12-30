Италия обновила рекорд заражений: почти 100 тысяч в сутки

Италия пополнила группу стран, регистрирующих невиданные ранее показатели заболеваемости коронавирусом – в среду сообщили о почти 100 000 новых случаях. Население страны – около 60 млн человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

В среду 29 декабря в стране зарегистрировали 98 030 новых больных – почти вдвое больше рекордного показателя 25 декабря, который на тот момент был самым высоким за время эпидемии. Доля положительных тестов среди всех проделанных составляет почти 10%.

"Мы должны ожидать, что в следующие недели штаммом "Омикрон" заразятся сотни тысяч человек", – заявил заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Как и в Британии и Франции, которые в последние дни обновили максимумы заражений, в Италии количество смертей среди больных существенно не выросло. За последние сутки умерли 136 человек, за предыдущие – 202. В то же время, показатели госпитализации растут. За последние 24 часа в больницах оказались на почти полтысячи пациентов больше, всего 10 578. Из них 1185 находятся в палатах интенсивной терапии.

Напомним, Франция с населением 67 млн. в среду зарегистрировала рекордные для страны и Европы 208 тысяч новых заражений.