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На Львівщині знайшли 80-річну міну, яка висіла на дереві

Четвер, 30 грудня 2021, 11:23
На Львівщині знайшли 80-річну міну, яка висіла на дереві
Фото ДСНС

На Львівщині у лісі поблизу села виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Невже без малого 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків села Гримайлівка Золочівського району". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: У ДСНС зазначили, що "міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни, а її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухонебезпечних предметів це – єдиний правильний вихід".

Повідомляється, що міну знешкодили піротехніки.

У ДСНС закликали громадян бути обережними з боєприпасами загалом і часів Другої світової війни зокрема, і у разі їх виявлення негайно повідомляти за номером "101".

Українська правда

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Теми: ДСНСЛьвівщина
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