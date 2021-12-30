Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Львівщині знайшли 80-річну міну, яка висіла на дереві

Четвер, 30 грудня 2021, 12:23
Фото ДСНС

На Львівщині у лісі поблизу села виявили мінометну міну часів Другої світової війни, яка висіла на дереві.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Невже без малого 80 років, з часів Другової світової, ця мінометна міна провисіла на дереві ніким не помічена? Це тим більше дивовижно, бо знаходилася вона буквально в парі сотень метрів він житлових будинків села Гримайлівка Золочівського району". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: У ДСНС зазначили, що "міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни, а її туди турботливо повісили небайдужі громадяни, які вважають, що при виявленні вибухонебезпечних предметів це – єдиний правильний вихід".

Повідомляється, що міну знешкодили піротехніки.

У ДСНС закликали громадян бути обережними з боєприпасами загалом і часів Другої світової війни зокрема, і у разі їх виявлення негайно повідомляти за номером "101".

Українська правда
Теми: ДСНСЛьвівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але є умова – голова ВООЗ

Україна закрила доступ до своїх внутрішніх вод для російських кораблів

В Україні зросла вартість ID-картки та закордонного паспорта

фото, відеоКиєвом пройшов смолоскипний марш Бандери

Загроза вторгнення в Україну: в Росії вже заговорили про ймовірний зрив переговорів зі США

Зеленський спробує затягнути й конкурс на директора НАБУ – Шабунін

Усі новини...
ДСНС
До Києва доправили одну із постраждалих у пожежі в реанімації на Івано-Франківщині
ДСНС: Пожежу у Косівській лікарні спричинила "заупокійна свічка"
На Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг
Останні новини
22:58
фотоУ 20 регіонах України відбулися заходи з нагоди дня народження Степана Бандери
22:46
Кіпр запроваджує додаткові карантинні правила для туристів
21:51
відео, фотоНа популярному єгипетському курорті випав сніг
20:46
Пандемія covid закінчиться у 2022 році, але є умова – голова ВООЗ
20:18
Україна закрила доступ до своїх внутрішніх вод для російських кораблів
19:38
В Італії рекордна кількість заражень ковідом
19:02
Реклама у Facebook подорожчала на 20%
18:59
У Єврокомісії запропонували вважати "зеленими" ядерну енергетику та газ за певних умов - ЗМІ
18:40
В Україні зросла вартість ID-картки та закордонного паспорта
18:07
фото, відеоКиєвом пройшов смолоскипний марш Бандери
Усі новини...