Во Львовской области нашли 80-летнюю мину, которая висела на дереве

Во Львовской области в лесу близ села обнаружили минометную мину времен Второй мировой войны, которая висела на дереве.

Источник: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Неужели почти 80 лет, со времен Второй мировой, эта минометная мина провисела на дереве никем не замеченная? Это тем более удивительно, что находилась она буквально в паре сотен метров от жилых домов села Гримайловка Золочевского района".

Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что "мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны, а ее туда заботливо повесили небезразличные граждане, которые считают, что при обнаружении взрывоопасных предметов это единственный правильный выход".

Сообщается, что мину обезвредили пиротехники.

В ГСЧС призывали граждан быть осторожными с боеприпасами в общем и с боеприпасами времен Второй мировой войны в частности, и в случае их обнаружения немедленно сообщать по номеру "101".