Свята попереду: українців просять викликати "швидку" лише в екстрених випадках

На новорічні свята екстрена медична допомога працює в посиленому режимі, але викликати медиків потрібно лише у випадку загрози життю та здоров'ю.

Джерело: Національна служба здоров'я у Facebook

Дослівно: "І 31 грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі екстренки працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У "швидкої" немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово.

Адже, на жаль, негаразди трапляються незалежно від дат у календарі: можна невдало посковзнутися і впасти, травмуватися, отримати гостре отруєння чи раптове загострення хвороби. Нікуди не зникають і виклики до людей із підозрою на інсульти та інфаркти.

Часто екстрена медична допомога в новорічну ніч працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад, якщо центр екстреної допомоги має таку можливість. Але нагадуємо, що 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров’ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує".

Деталі: В НСЗ нагадують: надання екстреної медичної допомоги є безоплатним для пацієнта: при зверненні телефоном за номером 103 або при зверненні до пункту базування бригад, на місці події, а також під час транспортування пацієнта, який потребує медичного супроводу до медзакладу або між ними.

Швидка допомога не приїде лише для того, щоб виміряти тиск чи порекомендувати жарознижуючий засіб. Не приїде щоб виконати функцію таксі та відвезти людину, яка в змозі самостійно дістатися до лікарні. Але запевняється: швидка допомога приїде до людини, яка потребує невідкладної допомоги. Зокрема при:

знепритомленні;

судомах;

раптових розладах дихання;

раптовому болю у ділянці серця;

блювоті кров’ю та зовнішній кровотечі;

гострому болю у черевній порожнині;

ознаках гострих інфекційних захворювань;

порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;

гіпо- та гіперглікемічних комах;

гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;

усіх видах травм - пораненнях, переломах, вивихах, опіках, важких забоях, травмах голови;

ураженні електричним струмом, блискавкою, теплових ударах, переохолодженні, асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, удушення);

ушкодженнях під час надзвичайних ситуацій - дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо;

отруєннях, укусах тварин, змій, павуків та комах тощо;

зовнішній кровотечі анафілактичних реакціях, спричинених різними чинниками;

порушеннях нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо).

Також у Національній службі здоров'я нагадують алгоритм виклику та очікування швидкої допомоги