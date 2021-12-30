Свята попереду: українців просять викликати "швидку" лише в екстрених випадках
На новорічні свята екстрена медична допомога працює в посиленому режимі, але викликати медиків потрібно лише у випадку загрози життю та здоров'ю.
Джерело: Національна служба здоров'я у Facebook
Дослівно: "І 31 грудня, і 1 січня, і в інші святкові дні лікарі екстренки працюють і готові надавати медичну допомогу пацієнтам. У "швидкої" немає вихідних, вона рятує пацієнтів цілодобово.
Адже, на жаль, негаразди трапляються незалежно від дат у календарі: можна невдало посковзнутися і впасти, травмуватися, отримати гостре отруєння чи раптове загострення хвороби. Нікуди не зникають і виклики до людей із підозрою на інсульти та інфаркти.
Часто екстрена медична допомога в новорічну ніч працює в посиленому режимі, залучаючи максимальну кількість бригад, якщо центр екстреної допомоги має таку можливість. Але нагадуємо, що 103 слід телефонувати тоді, коли існує загроза життю та здоров’ю. Бо поки медики витрачають час на нецільовий виклик, десь без допомоги може залишитися людина, яка справді терміново її потребує".
Деталі: В НСЗ нагадують: надання екстреної медичної допомоги є безоплатним для пацієнта: при зверненні телефоном за номером 103 або при зверненні до пункту базування бригад, на місці події, а також під час транспортування пацієнта, який потребує медичного супроводу до медзакладу або між ними.
Швидка допомога не приїде лише для того, щоб виміряти тиск чи порекомендувати жарознижуючий засіб. Не приїде щоб виконати функцію таксі та відвезти людину, яка в змозі самостійно дістатися до лікарні. Але запевняється: швидка допомога приїде до людини, яка потребує невідкладної допомоги. Зокрема при:
- знепритомленні;
- судомах;
- раптових розладах дихання;
- раптовому болю у ділянці серця;
- блювоті кров’ю та зовнішній кровотечі;
- гострому болю у черевній порожнині;
- ознаках гострих інфекційних захворювань;
- порушенні мовлення, слабкості у кінцівках, що виникли раптово;
- гіпо- та гіперглікемічних комах;
- гострих психічних розладах, що загрожують життю і здоров’ю пацієнта та/або інших осіб;
- усіх видах травм - пораненнях, переломах, вивихах, опіках, важких забоях, травмах голови;
- ураженні електричним струмом, блискавкою, теплових ударах, переохолодженні, асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, удушення);
- ушкодженнях під час надзвичайних ситуацій - дорожньо-транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо;
- отруєннях, укусах тварин, змій, павуків та комах тощо;
- зовнішній кровотечі анафілактичних реакціях, спричинених різними чинниками;
- порушеннях нормального перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча тощо).
Також у Національній службі здоров'я нагадують алгоритм виклику та очікування швидкої допомоги
- Незважаючи на хвилювання, спробуйте говорити чітко та виразно. Речення мають бути короткими.
- Назвіть прізвище, стать, вік людини, яка потребує невідкладної медичної допомоги. Якщо це незнайома людина, необхідно вказати стать і орієнтовний вік.
- Максимально точно опишіть скарги та стан людини.
- Не треба перебільшувати або надавати неправдиву інформацію. Адже через такі непрофільні виклики людина, яка справді потребує екстреної допомоги, може її не дочекатись: усі бригади будуть зайняті.
- Якщо ви знаєте напевне, то вкажіть причину виникнення невідкладного стану. Наприклад: впав із другого поверху; вибух на виробництві тощо.
- Відповідайте на всі уточнюючі питання диспетчера. Пам’ятайте, що ваша поведінка під час розмови з диспетчером дуже важлива. Будьте спокійним та врівноваженим, це скоротить час розмови та дасть можливість пришвидшити прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
- Чітко виконуйте всі вказівки диспетчера під час розмови та під час очікування на швидку
- Назвіть точну адресу виклику: район, населений пункт, вулицю, номер будинку, квартири, поверх, код домофону і номер під'їзду.
- Якщо місцезнаходження вулиці або будинку невідомі, необхідно уточнити шляхи під'їзду до адреси або місця випадку та його загальновідомі орієнтири.
- Повідомте, хто і з якого номера телефону викликає бригаду ЕМД.
- За можливості забезпечте бригаді ЕМД безперешкодний доступ до пацієнта. Якщо ситуація дозволяє, зустріньте швидку на вулиці, щоб лікарі не витрачали час на пошук квартири.
- Якщо у вашій оселі є собаки, то їх треба закрити в окремій кімнаті чи вольєрі. Це стосується будь-яких тварин, які можуть ускладнити надання медичної допомоги пацієнту.
- Підготуйте документи пацієнта, паспорт та медичну документацію. У разі потреби у госпіталізації це буде необхідно передати медикам лікарні. За умов невідкладного стану значення має кожна хвилина.