Праздники впереди: украинцев просят вызвать "скорую" только в экстренных случаях
В новогодние праздники экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, но вызвать медиков необходимо только в случае угрозы жизни и здоровью.
Источник: Национальная служба здоровья в Facebook
Дословно: "И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно.
Ведь, к сожалению, проблемы случаются независимо от дат в календаре: можно неудачно поскользнуться и упасть, травмироваться, получить острое отравление или внезапное обострение болезни. Никуда не исчезают и вызовы к людям с подозрением на инсульты и инфаркты.
Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что 103 следует звонить по телефону тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в ней".
Детали: В НСЗ напоминают: предоставление экстренной медицинской помощи безвозмездно для пациента: при обращении по телефону по номеру 103 или при обращении к пункту базирования бригад, на месте происшествия, а также при транспортировке пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении в медучреждение или между ними.
Скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство. Не приедет, чтобы выполнить функцию такси и отвезти человека, который в состоянии самостоятельно добраться до больницы. Но уверяется: скорая помощь приедет к человеку, нуждающемуся в неотложной помощи. В частности при:
- обмороке;
- судорогах;
- внезапных расстройствах дыхания;
- внезапной боли в области сердца;
- рвоте кровью и наружном кровотечении;
- острой боли в брюшной полости;
- признаках острых инфекционных заболеваний;
- нарушении речи, возникших внезапно слабостях в конечностях;
- гипо- и гипергликемических комах;
- острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;
- всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;
- поражении электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);
- повреждениях в ходе чрезвычайных ситуаций - дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.д.;
- отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;
- наружного кровотечения анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;
- нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).
Также в Национальной службе здоровья напоминают алгоритм вызова и ожидания скорой помощи:
- Несмотря на волнение, попробуйте говорить четко и внятно. Предложения должны быть краткими.
- Назовите фамилию, пол, возраст человека, нуждающегося в неотложной медицинской помощи. Если это незнакомый человек, нужно указать пол и ориентировочный возраст.
- Максимально точно опишите жалобы и состояние человека. Не следует преувеличивать или предоставлять ложную информацию. Ведь из-за таких непрофильных вызовов человек, действительно нуждающийся в экстренной помощи, может его не дождаться: все бригады будут заняты. Если вы знаете, то укажите причину возникновения неотложного состояния. Например: упал со второго этажа; взрыв на производстве и т.д.
- Отвечайте на все уточняющие вопросы диспетчера. Помните, что ваше поведение во время разговора с диспетчером очень важно. Будьте спокойны и уравновешены, это сократит время разговора и позволит ускорить прибытие бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.
- Четко следуйте всем указаниям диспетчера во время разговора и ожидания скорой
- Назовите точный адрес вызова: район, населенный пункт, улицу, номер дома, квартиры, этаж, код домофона и номер подъезда. Если местонахождение улицы или дома неизвестно, необходимо уточнить пути подъезда к адресу или месту случая и его общеизвестные ориентиры.
- Сообщите, кто и с какого номера телефона вызывает бригаду ЭМП.
- По возможности обеспечьте бригаде ЭМП беспрепятственный доступ к пациенту. Если ситуация позволяет, встретьте скорую на улице, чтобы врачи не тратили время на поиск квартиры.
- Если в вашем доме есть собаки, то их нужно закрыть в отдельной комнате или вольере. Это касается любых животных, которые могут осложнить оказание медицинской помощи пациенту.
- Подготовьте документы пациента, паспорт и медицинскую документацию. В случае необходимости в госпитализации это необходимо передать медикам больницы. При неотложном состоянии значение имеет каждая минута.