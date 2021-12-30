Праздники впереди: украинцев просят вызвать "скорую" только в экстренных случаях

В новогодние праздники экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, но вызвать медиков необходимо только в случае угрозы жизни и здоровью.

Источник: Национальная служба здоровья в Facebook

Дословно: "И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно.

Ведь, к сожалению, проблемы случаются независимо от дат в календаре: можно неудачно поскользнуться и упасть, травмироваться, получить острое отравление или внезапное обострение болезни. Никуда не исчезают и вызовы к людям с подозрением на инсульты и инфаркты.

Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую ​​возможность. Но напоминаем, что 103 следует звонить по телефону тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в ней".

Детали: В НСЗ напоминают: предоставление экстренной медицинской помощи безвозмездно для пациента: при обращении по телефону по номеру 103 или при обращении к пункту базирования бригад, на месте происшествия, а также при транспортировке пациента, нуждающегося в медицинском сопровождении в медучреждение или между ними.

Скорая помощь не приедет только для того, чтобы измерить давление или порекомендовать жаропонижающее средство. Не приедет, чтобы выполнить функцию такси и отвезти человека, который в состоянии самостоятельно добраться до больницы. Но уверяется: скорая помощь приедет к человеку, нуждающемуся в неотложной помощи. В частности при:

обмороке;

судорогах;

внезапных расстройствах дыхания;

внезапной боли в области сердца;

рвоте кровью и наружном кровотечении;

острой боли в брюшной полости;

признаках острых инфекционных заболеваний;

нарушении речи, возникших внезапно слабостях в конечностях;

гипо- и гипергликемических комах;

острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;

поражении электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);

повреждениях в ходе чрезвычайных ситуаций - дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т.д.;

отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;

наружного кровотечения анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;

нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).

Также в Национальной службе здоровья напоминают алгоритм вызова и ожидания скорой помощи: