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В МЗС РФ розповіли, хто представлятиме США і Росію на переговорах 10 січня

Четвер, 30 грудня 2021, 14:23

В Міністерстві закордонних справ РФ повідомили, що на майбутніх переговорах у Женеві 10 січня Росію представлятиме заступник глави МЗС Сєргєй Рябков, а США – заступниця держсекретаря з політичних питань Венді Шерман.

Як повідомляє Reuters, про це в МЗС РФ заявили у четвер 30 грудня, пише "Європейська правда".

Ці ж дипломати проводили зустріч у Женеві в липні, у продовження діалогу після першої особистої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Владіміра Путіна. 

Зустріч Шерман і Рябкова стане першою із серії взаємодій між Росією і країнами Заходу у наступні дні – 12 грудня у Брюсселі, з НАТО, а також 13 січня – у Відні з країнами-учасницями ОБСЄ. 

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що на цих переговорах Москва збирається вимагати "надійних юридичних гарантій" від США щодо нерозширення НАТО на схід та нерозміщення певного озброєння неподалік від кордонів Росії. 

"Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", – повідомили раніше в Білому домі, коментуючи підготовку до переговорів.

Як повідомлялося, Байден і Путін у четвер мають провести телефонну розмову.

У середу держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Байден і Путін 7 грудня провели віртуальні переговори, вони спілкувались понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною. Тоді Путін висунув вимогу так званих "гарантій безпеки" для Росії.

Читайте більше про це: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Теми: СШАРосія


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