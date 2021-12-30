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В МИД РФ рассказали, кто будет представлять США и Россию на переговорах 10 января

Четверг, 30 декабря 2021, 13:23

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что на предстоящих переговорах в Женеве 10 января Россию будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков, а США – заместитель госсекретаря по политическим вопросам Венди Шерман.

Как сообщает Reuters, об этом в МИД РФ заявили в четверг 30 декабря, пишет "Европейская правда".

Эти же дипломаты проводили встречу в Женеве в июле, в продолжение диалога после первой личной встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Встреча Шерман и Рябкова станет первой из серии взаимодействий между Россией и странами Запада в последующие дни – 12 декабря в Брюсселе, с НАТО, а также 13 января – в Вене со странами-участницами ОБСЕ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на этих переговорах Москва собирается требовать "надежных юридических гарантий" от США относительно нерасширения НАТО на восток и неразмещения определенного вооружения неподалеку от границ России.

"Когда мы сядем за стол переговоров, Россия может выразить свои беспокойства, и мы также выложим на стол свои беспокойства по поводу деятельности России. Мы будем придерживаться принципа "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров, включая Украину". Будут сферы, где мы сможем добиться прогресса, и сферы, в которых у нас будут разногласия. Вот в чем заключается дипломатия", - сообщили ранее в Белом доме, комментируя подготовку к переговорам.

Как сообщалось, Байден и Путин в четверг должны провести телефонный разговор.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Байден и Путин 7 декабря провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной. Тогда Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.

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Темы: СШАРосcия
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