У Кремлі розповіли, про що говоритимуть Путін і Байден

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден у запланованій телефонній розмові продовжать обговорювати ті питання, яких вони торкнулися у попередній бесіді.

Джерело: ТАСС із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Мета розмови дуже зрозуміла – продовжити обговорення тих питань, які були на порядку денному досить нещодавньої розмови по відеоконференцзв'язку.

Це продовження того обговорення, яке розпочато по відеоконференцзв'язку. І плюс до цього, обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які 10-11-12 (січня – ред.) відбуватимуться".

Деталі: За словами Пєскова, ініціатива проведення бесіди 30 грудня йшла від Путіна.

Він також підкреслив, що ця телефонна розмова не може призвести до скасування консультацій Росії та США щодо безпеки та стратегічної стабільності, запланованих на 10 січня.

Пєсков додав, що Путін і Байден мають обговорити "багато", а "будь-які переговори ведуться з однією єдиною метою – досягти компромісу з урахуванням принципових позицій один одного".

За словами прессекретаря Путіна, розмова президентів відбудеться по телефону о 23:30 за московським часом, і вона не передбачає відкритої частини.

Для довідки: Це буде друга розмова двох президентів за грудень. 7 грудня Путін та Байден провели переговори у форматі телемосту, які тривали дві години. Основною темою тоді була ситуація навколо України.

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