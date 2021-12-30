В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Байден

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в запланированном телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Цель разговора очень понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи.

Это продолжение того обсуждения, которое было начато по видеоконференцсвязи. И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 (января – ред.) будут происходить".

Детали: По словам Пескова, инициатива проведения беседы 30 декабря исходила от Путина.

Он также подчеркнул, что этот телефонный разговор не может привести к отмене консультаций России и США по безопасности и стратегической стабильности, запланированных на 10 января.

Песков добавил, что что Путину и Байдену предстоит обсудить "многое", а "любые переговоры ведутся с одной единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга".

По словам пресс-секретаря Путина, разговор президентов пройдет по телефону в 23:30 по московскому времени, и он не предполагает открытой части.

Для справки: Это будет уже вторая беседа двух президентов за декабрь. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, которые длились два часа. Преобладающей темой тогда была ситуация вокруг Украины.

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