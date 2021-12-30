Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Байден

Четверг, 30 декабря 2021, 14:54
Дмитрий Песков. Фото kremlin.ru

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в запланированном телефонном разговоре продолжат обсуждать те вопросы, которые они затронули в предыдущей беседе.

Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Цель разговора очень понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видеоконференцсвязи.

Это продолжение того обсуждения, которое было начато по видеоконференцсвязи. И плюс к этому, обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10-11-12 (января – ред.) будут происходить".

Детали: По словам Пескова, инициатива проведения беседы 30 декабря исходила от Путина.  

Он также подчеркнул, что этот телефонный разговор не может привести к отмене консультаций России и США по безопасности и стратегической стабильности, запланированных на 10 января.

Песков добавил, что что Путину и Байдену предстоит обсудить "многое", а "любые переговоры ведутся с одной единственной целью – достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга".

По словам пресс-секретаря Путина, разговор президентов пройдет по телефону в 23:30 по московскому времени, и он не предполагает открытой части.

Для справки: Это будет уже вторая беседа двух президентов за декабрь. 7 декабря Путин и Байден провели переговоры в формате телемоста, которые длились два часа. Преобладающей темой тогда была ситуация вокруг Украины.

Предыстория: 

  • 29 декабря стало известно, что Путин попросил Байдена провести разговор по телефону. В Белом доме заявили, что Байден предложит Путину дипломатические пути решения напряженной ситуации возле украинских границ.
  • Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Зеленскому и обсудил с ним предстоящие переговоры между Россией и Соединенными Штатами.
  • 10 января запланировано провести переговоры дипломатических делегаций РФ и США, на которых в частности поднимут вопросы, касающиеся так называемых "гарантий безопасности", требуемых Россией от НАТО.

Темы: РосcияСШАБайденПутин
powered by lun.ua
Главное сегодня

Бустерную дозу могут разрешить для всех желающих – санврач

В полиции объяснили, почему обвиняют в убийстве женщину, отобравшую нож у нападавшего

видеоВ Киеве пьяный водитель сбил ребенка на переходе и пытался скрыться

Умер раненый 27 декабря 20-летний боец

Женщине светит до 15 лет за то, что убила нападавшего его же ножом

РФ хочет, чтоб США помогли "сосватать" Украине главарей ОРДЛО как переговорщиков

Все новости...
Росcия
В МИД РФ рассказали, кто будет представлять США и Россию на переговорах 10 января
Глава МИД Британии: за новое вторжение России в Украину будут болезненные санкции
Путин заявил, что допустит белорусские предприятия до госзакупок в России
Последние новости
23:02
Пожар в здании парламента ЮАР: подозреваемого задержали
22:14
В РФ придумали, что Европа должна ввести санкции против Украины за марш Бандеры
21:39
В Запорожье горело общежитие, эвакуировали 28 человек
21:03
Путин обсудил свои идеи о "гарантиях безопасности" с Эрдоганом
20:16
Бустерную дозу могут разрешить для всех желающих – санврач
19:52
В новогоднюю ночь в Польше нашли мертвым украинца
19:06
В полиции объяснили, почему обвиняют в убийстве женщину, отобравшую нож у нападавшего
18:52
На Новый год в столице от коронавируса скончались 11 больных
18:44
Новости экономики: 5600 заработал, завод Ярославского приостанавливается
18:38
В районе ООС с начала суток сохраняется "тишина"
Все новости...