Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Німеччина, яка головуватиме у G7, не бачить можливості повернення РФ у цей формат

Четвер, 30 грудня 2021, 15:33
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не бачить можливості для повернення Росії до Групи семи промислово розвинених країн в осяжному майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

"Звичайно, дуже боляче, що Росія виключила себе з цього кола, анексувавши Крим, – сказала Бербок.

"На даний момент не можна передбачити, коли Росія зможе повернутися до цього угруповання - поточна ескалація не полегшує ситуацію", - заявила вона.

"Після агресивних дій Росії в 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати порядок денний економічної політики", - додала глава МЗС Німеччини.

До G7 входять США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Німеччина 1 січня перейме головування в G7 від Великої Британії.

Найголовнішим моментом головування Німеччини стане саміт G7 у замку Ельмау в Баварських Альпах з 26 по 28 червня.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"

Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар

У поліції пояснили, чому звинувачують у вбивстві жінку, яка відібрала ніж у нападника

відеоУ Києві п’яний водій збив дитину на переході й намагався втекти

Помер поранений 27 грудня 20-річний боєць

Жінці світить до 15 років за те, що вбила нападника його ж ножем

Усі новини...
Останні новини
02:28
Російські літаки бомбили в Сирії підконтрольну повстанцям провінцію – ЗМІ
01:31
Прем'єр Судану подав у відставку
00:25
Розмова з Байденом "доводить особливий характер наших відносин" – Зеленський
00:13
Байден пообіцяв Зеленському "рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну"
23:48
фотоУ Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового
23:02
Пожежа у будівлі парламенту ПАР: підозрюваного затримали
22:14
У РФ придумали, що Європа має ввести санкції проти України за марш Бандери
21:39
У Запоріжжі горів гуртожиток, евакуювали 28 людей
21:03
Путін обговорив свої ідеї щодо "гарантій безпеки" з Ердоганом
20:16
Бустерну дозу можуть дозволити для всіх охочих – санлікар
Усі новини...