Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина, яка головуватиме у G7, не бачить можливості повернення РФ у цей формат

Четвер, 30 грудня 2021, 14:33
Німеччина, яка головуватиме у G7, не бачить можливості повернення РФ у цей формат
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не бачить можливості для повернення Росії до Групи семи промислово розвинених країн в осяжному майбутньому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

"Звичайно, дуже боляче, що Росія виключила себе з цього кола, анексувавши Крим, – сказала Бербок.

"На даний момент не можна передбачити, коли Росія зможе повернутися до цього угруповання - поточна ескалація не полегшує ситуацію", - заявила вона.

"Після агресивних дій Росії в 2014 році було правильно дати зрозуміти, що на цій основі неможливо просто продовжувати порядок денний економічної політики", - додала глава МЗС Німеччини.

До G7 входять США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Японія.

Німеччина 1 січня перейме головування в G7 від Великої Британії.

Найголовнішим моментом головування Німеччини стане саміт G7 у замку Ельмау в Баварських Альпах з 26 по 28 червня.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: